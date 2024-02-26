В Башкирии задержали нетрезвого водителя снегохода

Задержать водителя снегохода в состоянии алкогольного опьянения помог телефон доверия МВД по Башкирии. Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Накануне поступил звонок от жителя Бирска, который сообщил, что по городу на снегоходе ездит мужчина. Предположительно, он пьян.

Вскоре эта информация подтвердилась. Результат освидетельствования водителя «Бурана»: 1.369 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.