Стали известны квоты приема на целевое обучение в вузах Башкирии на 2024 год

В правительстве России утвердили квоты на целевое обучение в вузах на 2024 год. Каждый год регионы направляют свои заявки, по которым правительство определяет, какой процент от общего числа бюджетных мест и по каждой специальности будет отводиться для целевиков.

Таких абитуриентов принимают в вузы по направлениям будущих работодателей. они учатся бесплатно. После получения диплома выпускник отрабатывает не менее трех лет в той организации, которая направила его на обучение.

Квоты формируются по 900 направлениям. Примерно по половине из них количество целевых мест в нынешнем году увеличено. Кроме того, субъекты Федерации заявили о необходимости обучения по 22 новым специальностям. В их числе – фундаментальная и прикладная биология, наноинженерия и наноматериалы.

Что касается медицинских специальностей, то в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это позволит обеспечить медучреждения новыми кадрами, а выпускники получат гарантии трудоустройства.

Всего на целевое обучение отведено более 145 тысяч мест. Это на 6% больше прошлогоднего показателя. В федеральном бюджете на реализацию программ целевого обучения предусмотрено более 6 млрд рублей.

Дополнительно уточняется информация о том, в каком регионе может быть трудоустроен студент-целевик. Так, для Башкирии предпочтение отдается студентам, которые обучаются по специальностям: «Статистика» (квота для целевиков – 10%), «Геология» (10%), «Политология» (10%), «Кинооператорство» (20%), «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» (50%), «Строительство автодорог» (20%), «Нефтегазовое дело» (15%) и другие.