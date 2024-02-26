Юные шаймуратовцы приехали на матч «Салавата Юлаева» по приглашению Радия Хабирова

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» проведет заключительный матч в регулярном чемпионате. Соперником станет череповецкая «Северсталь». Обе команды уже знают, с какого места в таблице начнут матчи плей-офф. Салават занимает третью строчку на Востоке, а Северсталь – на пятой позиции на Западе.

Главная интрига встречи – удастся ли подопечным Козлова показать сегодня результативный хоккей. У уфимцев в последних пяти матчах всего одна победа. Накануне юлаевцы уступили «Сибири» 1:2.

Посмотреть игру против коллектива из Новосибирска приехали юные шаймуратовцы башкирской гимназии имени Назара Наджми. Ребята из Дюртюлей оказались на матче в Уфе по приглашению главы региона Радия Хабирова.