Радий Хабиров рассказал о грантах для садоводов

Гранты на благоустройство. В конце этой недели станет известно, какие садовые некоммерческие товарищества получат по 500 тысяч рублей. Об этом на своих страницах написала Глава Башкортостана.

Эту форму поддержки утвердили на предыдущем форуме «SMART-садовод». За два года на поддержку садоводов из республиканского бюджета выделили 360 млн рублей. На эти деньги отремонтировали подъездные дороги, установили выносные приборы учета электроэнергии, возместили затраты на ремонт объектов внутренней инфраструктуры.