Радий Хабиров рассказал о грантах для садоводов

Гранты на благоустройство. В конце этой недели станет известно, какие садовые некоммерческие товарищества получат по 500 тысяч рублей. Об этом на своих страницах написала Глава Башкортостана.
Эту форму поддержки утвердили на предыдущем форуме «SMART-садовод». За два года на поддержку садоводов из республиканского бюджета выделили 360 млн рублей. На эти деньги отремонтировали подъездные дороги, установили выносные приборы учета электроэнергии, возместили затраты на ремонт объектов внутренней инфраструктуры.
Башкортостан одним из первых в стране запускает государственную информационную систему, которая упростит решение многих вопросов СНТ.