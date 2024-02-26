В Башкирии за выходные задержали более 200 нетрезвых водителей

К примеру, мужчина из Бирска не отрицает, что выпивал уже несколько дней подряд. Это его не остановило, чтобы сесть за руль снегохода. Теперь управлять каким-либо транспортом сможет нескоро. А вот в Белебее сотрудников Госавтоинспекции привлекла застрявшая в снегу «Нексия». Как оказалось, с дороги она съехала неспроста. Водитель был нетрезв. Всего же за минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции республики было пресечено более 4200 нарушений правил дорожного движения.