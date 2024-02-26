В Башкирии за выходные задержали более 200 нетрезвых водителей

В республике более 200 человек отстранены от управления автомобилем за пьяную езду. Таковы результаты операции «Трезвый водитель», которую провели в минувшие выходные сотрудники ГИБДД.
К примеру, мужчина из Бирска не отрицает, что выпивал уже несколько дней подряд. Это его не остановило, чтобы сесть за руль снегохода. Теперь управлять каким-либо транспортом сможет нескоро. А вот в Белебее сотрудников Госавтоинспекции привлекла застрявшая в снегу «Нексия». Как оказалось, с дороги она съехала неспроста. Водитель был нетрезв. Всего же за минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции республики было пресечено более 4200 нарушений правил дорожного движения.
Кроме того, в Башкортостане стартовала профилактическая операция «ШТРАФ», которую проводит ГИБДД совместно с судебными приставами. В регионе почти 500 автовладельцев имеют задолженности за нарушение ПДД и иным административным штрафам. А долги некоторых злостных неплательщиков превышают 100 тысяч рублей.