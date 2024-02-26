В Башкирии прошел конкурс чтецов Корана среди детей

В Стерлитамаке прошёл конкурс чтения Священного Корана среди детей. В мечети «Халид бин Валид» собрались более 40 юных мусульман. Свои способности продемонстрировали подростки от пяти до 18 лет. Мероприятие организовано при поддержке Духовного управления мусульман Башкортостана и местных жителей.

Мало знать наизусть, надо красиво и правильно воспроизвести. Абдуллах из деревни Термень-Елга Ишимбайского района с четырех лет совершает намаз и знает почти весь Коран. В своём селе является маленьким муэдзином. Пять раз в день он возвещает мусульманам о начале молитвы.

В подобных конкурсах Абдуллах принимает участие не в первый раз. Своим профессионализмом он подаёт пример не только детям, но и взрослым. В состязаниях в Стерлитамаке мальчик завоевал первое место и получил денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, юноша приехал не один. Его младшая сестра тоже приняла участие в конкурсе чтецов Корана и заняла третье место.

В Стерлитамаке конкурс чтецов Корана провели впервые. Своё мастерство продемонстрировали порядка 40 мальчиков и девочек не только из Башкортостана. Также приехали участники из Татарстана.