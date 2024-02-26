В Уфе прошел хоккейный турнир среди детских и подростковых команд

В Уфе прошел ежегодный хоккейный турнир среди детских и подростковых команд «Дворовая лига» на призы депутата Горсовета Павла Васильева и администрации столицы. Соревнования стали 12-ми по счету. Игры проходили в двух возрастных группах: 10-12 лет и 13-14 лет.

Матчи комментировал спортивный комментатор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Азамат Муратов, так что юные хоккеисты могли почувствовать себя настоящими профессионалами. В последние годы участвовать стали и команды близлежащих к столице районов. И с каждым годом за играми наблюдает все больше болельщиков.