В Уфе на соревнованиях гонщик получил серьезные травмы

На уфимских соревнованиях мотогонщик получил серьезные травмы. В социальных сетях распространился ролик падения Константина Коленкина прямо под колеса другого спортсмена.

Известно, что гонщик из Курганской области при попытке обогнать уфимцев, допустил ошибку и вылетел с мотоцикла. Спортсмен врезался в колесо Ивана Гаврилова и попал под колеса Евгения Шарова.