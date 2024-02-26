В Уфе врачи провели мастер-класс лечения анавризмы

Нейрохирург Уфы Вадим Берестов провел мастер-класс по лечению аневризмы. Об этом сообщает Минздрав Башкортостана.

По информации ведомства, одна операция прошла с использованием микроспиралей, а вторая была более технологичной и инновационной. В первом случае пациенту заполнили полость аневризмы, тем самым предотвратив ее разрыв.