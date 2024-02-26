В Башкирии на форуме «SMART-садовод» объявят СНТ, которые получат гранты

В конце недели власти объявят, каким СНТ выделят по 500 тысяч рублей на благоустройство. Это произойдёт в рамках республиканского форума «SMART-садовод». Об этом Радий Хабиров заявил сегодня в соцсетях. Он рассказал о поддержке, которую начали оказывать дачникам региона два года назад. В общей сложности власти уже направили 360 млн рублей. На эти средства улучшили инфраструктуру 223 садовых товариществ.
Если раньше Наталья Ковальчук пользовалась внутренним электросчётчиком, который установила в доме сама, то теперь – внешним, установленным по госпрограмме. Его разместили на столбе линии электропередачи. Такие теперь по всему СНТ. Можно даже не передавать показания – проверяющие сами могут посмотреть всю информацию.
По словам председателя садового товарищества, установка счётчиков – одно из обязательных условий, чтобы передать сети в ведение электросетевой компании. Этот шаг поможет облегчить жизнь дачников. Ведь теперь вопросами обслуживания и контроля будут заниматься энергетики.
Вопрос электроснабжения – один из ключевых, если говорить о развитии садовых товариществ. Два года назад навести порядок в этой сфере поручил Глава Башкортостана. В некоторых СНТ сети, например, и вовсе были бесхозными. С тех пор в общей сложности приборы учета установили в 16 СНТ республики. И эту работу будут продолжать.
Электросетевое хозяйство большинства СНТ построено в 1970-1980 годы. Изначально пользование участками носило сезонный характер. Однако в последние годы многие начали жить здесь круглогодично. Мощностей снабжать их электроэнергией порой не хватает.
После передачи инженерных сетей организациям дальнейшее развитие будет проходить в рамках инвестпрограмм. При этом потенциальный объём вложений со стороны компаний в три раза превысит бюджетные затраты. Если говорить в общем, то за два года на поддержку садоводов власти региона выделили 360 млн рублей. На эти средства улучшили инфраструктуру 223 садовых товариществ. Башкортостан одним из первых в стране запускает государственную информационную систему, которая упростит решение многих проблем СНТ.
Проблемы, которые копились десятилетиями, нельзя решить за один день. Долгие годы садоводы оставались один на один со своими вопросами. После вмешательства Радия Хабирова ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. Теперь власти шаг за шагом работают в этом направлении. И в первую очередь помогают тем, у кого выстроена чёткая управленческая структура и оформлены все необходимые документы.