В Башкирии на форуме «SMART-садовод» объявят СНТ, которые получат гранты

В конце недели власти объявят, каким СНТ выделят по 500 тысяч рублей на благоустройство. Это произойдёт в рамках республиканского форума «SMART-садовод». Об этом Радий Хабиров заявил сегодня в соцсетях. Он рассказал о поддержке, которую начали оказывать дачникам региона два года назад. В общей сложности власти уже направили 360 млн рублей. На эти средства улучшили инфраструктуру 223 садовых товариществ.

Если раньше Наталья Ковальчук пользовалась внутренним электросчётчиком, который установила в доме сама, то теперь – внешним, установленным по госпрограмме. Его разместили на столбе линии электропередачи. Такие теперь по всему СНТ. Можно даже не передавать показания – проверяющие сами могут посмотреть всю информацию.

По словам председателя садового товарищества, установка счётчиков – одно из обязательных условий, чтобы передать сети в ведение электросетевой компании. Этот шаг поможет облегчить жизнь дачников. Ведь теперь вопросами обслуживания и контроля будут заниматься энергетики.

Вопрос электроснабжения – один из ключевых, если говорить о развитии садовых товариществ. Два года назад навести порядок в этой сфере поручил Глава Башкортостана. В некоторых СНТ сети, например, и вовсе были бесхозными. С тех пор в общей сложности приборы учета установили в 16 СНТ республики. И эту работу будут продолжать.

Электросетевое хозяйство большинства СНТ построено в 1970-1980 годы. Изначально пользование участками носило сезонный характер. Однако в последние годы многие начали жить здесь круглогодично. Мощностей снабжать их электроэнергией порой не хватает.

После передачи инженерных сетей организациям дальнейшее развитие будет проходить в рамках инвестпрограмм. При этом потенциальный объём вложений со стороны компаний в три раза превысит бюджетные затраты. Если говорить в общем, то за два года на поддержку садоводов власти региона выделили 360 млн рублей. На эти средства улучшили инфраструктуру 223 садовых товариществ. Башкортостан одним из первых в стране запускает государственную информационную систему, которая упростит решение многих проблем СНТ.