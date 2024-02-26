На ремонт школ в Башкирии за три года выделят более 5 млрд рублей

На ремонт школ в Башкортостане в ближайшие три года потратят более 5 млрд рублей. Предусмотрено софинансирование из бюджета Башкортостана – 572 млн рублей. На эти средства можно будет модернизировать 74 учебных заведения. В последние годы республика – в лидерах по количеству построенных и отремонтированных школ и детских садов. Статистика за 2019–2023 годы была озвучена в Москве, на площадке международной выставки-форума «Россия». Одно из обновлённых учебных заведений находится в Аургазинском районе.

Гранит науки на этом уроке математики – фруктовый. Тема занятия – вычисление массы. Первоклассники узнают, сколько вешать в граммах, пока в пределах сотен и тысяч.

Там же, в уме, у ребят и английский. Причём не только ради оценок – есть и личная мотивация. Мотивации добавляет использование современного оборудования. Кроме обычных досок, учителя применяют интерактивные. На уроках технологии после скворечников школьники строят роботов и собирают квадрокоптеры.

А ещё сами проводят праздники – старшеклассники подали заявку на конкурс школьного инициативного бюджетирования, получили звуковое оборудование и прошли краткое обучение.

Капитальный ремонт нынешнего здания учебного заведения провели впервые за 50 лет. Школа же организована ещё раньше. И многие местные жители – потомки первых её учителей.