В Башкирии 93% детей, потерявших родителей, устроены в приёмные семьи

93% детей в республике, потерявших родителей, устроены в приёмные семьи. Такой высокий показатель – результат работы по социальной адаптации замещающих семей. Проект «Ты в безопасности» организован Республиканским центром семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе Министерства семьи, труда и социальной защиты Башкортостана. В этом году программу признали одной из лучших на всероссийском конкурсе «Десятилетие детства». Работа нацелена не столько на самих ребят, сколько на их новых родителей, чтобы не допустить повторного сиротства.

Это не игрушка, а психологическая методика. Хотя маленькому Стёпе она преподносится именно в формате игры. В этом центре занимаются социальной адаптацией детей, попавших в приемные семьи. Подход к таким ребятам особый: после всех перенесенных трудностей они с подозрением и осторожностью смотрят на мир.

Дети очень раненые, прошли очень много проблем в своей жизни. И когда пришли в семью, очень тяжело было адаптировать таких детей. Тем более маленькие дети в грудном возрасте попали в детские дома, у них не было любви и ласки. Олеся Самойлова, приёмная мама

В обязательном порядке работают и с родителями. Им рассказывают, как правильно реагировать на трудности поведения приемных детей. Для взрослых – свои методики. Это психологические и юридические консультации. А вот метафорические карты методисты применяют с клиентами разных возрастов. И даже с другими специалистами – для профилактики эмоционального выгорания.

Для каждого запроса свой набор. Эти карты помогают найти внутренний ресурс. Другие – выявить детские травмы и скорректировать их.

Человеку проще рассказать о своей проблеме, используя бессознательный метод. Потому что он смотрит на картинку, рассказывает про картинку, а на самом деле мы слышим то, что он рассказывает про свою ситуацию. Проще обойти защитные механизмы психики и сосредоточиться на конкретной проблеме. Юлия Миханько, психолог Республиканского центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В прошлом году Центр запустил проект «Ты в безопасности». Его название – это обращение ко всем детям с психоэмоциональными травмами, оказавшимся в замещающих семьях. Программа прошла в полуфинал конкурса «Десятилетие детства», обойдя более пяти тысяч конкурентов со всей России. Итоги подвели на форуме «Сильные идеи нового времени». Башкортостан стал его рекордсменом.

Данный проект – не только проект на определенный срок, это и формирование нового человека, начало новой жизни. Это и создание крепкого рабочего альянса, это и создание безусловного принятия таких детей с психоэмоциональными травмами. Танслу Суюндукова, директор Республиканского центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Проект призван помочь детям по всей республике. Так, «Зеленая комната» открылась в Ишимбае. В основном здесь работают с детьми, ставшими жертвами преступников.

Зеленая комната предназначена для социально-психологической помощи детям, пережившим насилие, жестокое обращение и детям с психотравмирующим опытом. Состоит зеленая комната из двух комнат, разделенных зеркалом Гезелла. Алия Фахретдинова, психолог ишимбайского филиала Республиканского центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей