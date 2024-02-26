В Башкирии 93% детей, потерявших родителей, устроены в приёмные семьи

93% детей в республике, потерявших родителей, устроены в приёмные семьи. Такой высокий показатель – результат работы по социальной адаптации замещающих семей. Проект «Ты в безопасности» организован Республиканским центром семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе Министерства семьи, труда и социальной защиты Башкортостана. В этом году программу признали одной из лучших на всероссийском конкурсе «Десятилетие детства». Работа нацелена не столько на самих ребят, сколько на их новых родителей, чтобы не допустить повторного сиротства.
Это не игрушка, а психологическая методика. Хотя маленькому Стёпе она преподносится именно в формате игры. В этом центре занимаются социальной адаптацией детей, попавших в приемные семьи. Подход к таким ребятам особый: после всех перенесенных трудностей они с подозрением и осторожностью смотрят на мир.
В обязательном порядке работают и с родителями. Им рассказывают, как правильно реагировать на трудности поведения приемных детей. Для взрослых – свои методики. Это психологические и юридические консультации. А вот метафорические карты методисты применяют с клиентами разных возрастов. И даже с другими специалистами – для профилактики эмоционального выгорания.
Для каждого запроса свой набор. Эти карты помогают найти внутренний ресурс. Другие – выявить детские травмы и скорректировать их.
В прошлом году Центр запустил проект «Ты в безопасности». Его название – это обращение ко всем детям с психоэмоциональными травмами, оказавшимся в замещающих семьях. Программа прошла в полуфинал конкурса «Десятилетие детства», обойдя более пяти тысяч конкурентов со всей России. Итоги подвели на форуме «Сильные идеи нового времени». Башкортостан стал его рекордсменом.
Проект призван помочь детям по всей республике. Так, «Зеленая комната» открылась в Ишимбае. В основном здесь работают с детьми, ставшими жертвами преступников.
Результаты уже есть. Проект уже помог 18 приёмным семьям и 28 детям. Все ребята успешно адаптировались на новом месте проживания, получили бытовые навыки и завели друзей. Многие смогли оставить домашнее обучение и теперь посещают обычную школу. А кто-то даже преодолел языковой барьер.