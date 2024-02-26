Студент из Уфы разработал ПО для распознавания заболеваний лёгких

Студент из Уфы разработал программное обеспечение для распознавания заболеваний лёгких. Программа при помощи нейросети находит область поражения на серии КТ-снимков одного обследования. Сейчас проект находится на этапе набора снимков и создания базы данных по реальным болезням для дальнейшего обучения нейросетей.

Программа поддержки студенческих стартапов действует в России с 2022 года. За это время уже 162 студента из Башкирии воспользовались грантом и реализовали свои идеи. Если в прошлом году финансирование на запуск своего бизнеса получили 1500 молодых предпринимателей со всей страны, то в этом отберут более 2 тыс. стартапов.