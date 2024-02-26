В Уфе 12-летний диджей собирает танцполы

В Башкортостане живет один из самых молодых диджеев страны. Уфимскому школьнику всего 12, и он с успехом играет на городских танцевальных площадках. Юный музыкант даже придумал себе псевдоним – DJ Кик, под которым уже получил некоторую известность.

Ему всего 12 лет, а он уже собирает танцполы на крупных городских площадках. Тимофей Лебедев – самый молодой диджей республики. Сам сводит, сочиняет и играет.

Студия звукозаписи прямо в детской комнате. Небольшой пульт, ноутбук и желание творить – этого достаточно для создания музыкальных хитов.

На музыкальную дорожку юный диджей встал в 6-летнем возрасте. Правда, поначалу играл, что называется, понарошку. Первый пульт нарисовал на бумаге, а студию с гирляндами соорудил в кладовке.

На этом поприще Тимофей уже добился определённого успеха и даже заработал свои первые деньги. Поначалу выступал на парковке, затем – в «Арт-квадрате». Взял себе псевдоним – DJ Кик.