ХК «Салават Юлаев» провел заключительный матч в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» провел заключительный матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Сегодня на «Уфа-Арене» башкирский коллектив встретился с соперниками Западной конференции – череповецкой «Северсталью».
Звездой матча стал Иван Дроздов. Хоккеист оформил первый хет-трик в КХЛ. Гостям трижды удалось поразить ворота Александра Самонова. За 28 секунд до окончания матча команду вперёд вывел нападающий Глеб Кузьмин. 4:3 в пользу «Салавата».
Уже 29 февраля уфимский коллектив вступит в борьбу за Кубок Гагарина. «Юлаевцы» на домашней арене встретятся с челябинским «Трактором».