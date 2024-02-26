ХК «Салават Юлаев» провел заключительный матч в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» провел заключительный матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Сегодня на «Уфа-Арене» башкирский коллектив встретился с соперниками Западной конференции – череповецкой «Северсталью».

Звездой матча стал Иван Дроздов. Хоккеист оформил первый хет-трик в КХЛ. Гостям трижды удалось поразить ворота Александра Самонова. За 28 секунд до окончания матча команду вперёд вывел нападающий Глеб Кузьмин. 4:3 в пользу «Салавата».