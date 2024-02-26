В Уфе состоялся финал кубка России по мотогонкам на льду

В столице республики состоялся 28-й финал Кубка России по мотогонкам на льду. В течение двух дней лучшие ледовые гонщики страны выявляли сильнейшего на столичном стадионе «Строитель». Помимо главного приза, победитель получил ещё и кубок 25-го мемориала Габдрахмана Кадырова.
Мотогонки на льду вдохновляют уфимских болельщиков и на такое творчество. На заключительные гонки сезона стадион «Строитель» практически собрал аншлаг, несмотря на морозную погоду. Кто-то пришёл впервые, а кто-то ходит на мотогонки всю жизнь.
Лидеры чемпионата России по мотогонкам на льду, включая уфимца Никиту Богданова, на этих соревнованиях не выступили. Это был хороший шанс показать себя другим спортсменам. По итогам первого дня заездов в тройке сильнейших из уфимцев был только Василий Несытых.
А уже по итогам двух дней заезда в пятерку сильнейших попали три уфимских мотогонщика. Евгений Шаров, который всю зиму ездил со сломанной ключицей, ударно провёл именно второй день, выиграв три заезда и стал четвёртым. На пятой строчке оказался юный Иван Гаврилов.
Настоящая драма развернулась в заключительном, сороковом заезде. Василий Несытых, обеспечивший себе третье место, на старт не вышел. Константину Коленкину, который выиграл все заезды для того, чтобы обеспечить себе итоговую победу, нужно было финишировать хотя бы третьим, а учитывая отсутствие Несытых, просто финишировать. В борьбе с Гавриловым и Шаровым Коленкин уступал, но воткнулся в колесо уфимскому гонщику.
Долгое время Коленкин лежал и не шевелился, а позже всё-таки поднялся и был отведен в карету скорой помощи. Константин был дисквалифицирован и получил тяжелые травмы – перелом пяти рёбер, множественные раны и ушибы. В итоге победа в кубке России досталась Дмитрию Хомицевичу из Каменск-Уральского. Он опередил Коленкина на одно очко.
На пьедестале почёта стояли только Дмитрий Хомицевич и уфимец Василий Несытых. Коленкин по причине травмы не сумел получить медаль на подиуме. Для уфимских гонщиков домашний этап кубка России прошёл успешно – бронза Несытых, четвертое место Шарова и пятое Гаврилова. К тому же выступавший в роли запасного дебютант сезона 16-летний Вячеслав Дроздов стал тринадцатым.
Для большинства гонщиков эти заезды стали заключительными в сезоне. Сейчас они будут восстанавливать здоровье, залечивать повреждения и готовиться к новому сезону.