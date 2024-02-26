В Уфе состоялся финал кубка России по мотогонкам на льду

В столице республики состоялся 28-й финал Кубка России по мотогонкам на льду. В течение двух дней лучшие ледовые гонщики страны выявляли сильнейшего на столичном стадионе «Строитель». Помимо главного приза, победитель получил ещё и кубок 25-го мемориала Габдрахмана Кадырова.

Мотогонки на льду вдохновляют уфимских болельщиков и на такое творчество. На заключительные гонки сезона стадион «Строитель» практически собрал аншлаг, несмотря на морозную погоду. Кто-то пришёл впервые, а кто-то ходит на мотогонки всю жизнь.

Меня очень зацепило, когда они катаются, они заворачивают, некоторые на одном колесе могут, мне очень понравилось. Милана Васильева

Ещё родители приводили сюда в детстве. Ходим уже более взрослой компанией, более новой, лица одни и те же на трибунах, великолепный вид спорта, его нужно продвигать, мы являемся лидерами в мировом мотокроссе. Сергей Петров

Лидеры чемпионата России по мотогонкам на льду, включая уфимца Никиту Богданова, на этих соревнованиях не выступили. Это был хороший шанс показать себя другим спортсменам. По итогам первого дня заездов в тройке сильнейших из уфимцев был только Василий Несытых.

Сейчас Гаврилов, Несытых, неплохие, они уже уверенно ездят, радует то, что старые гонщики, мы увидели их, это легенды башкирского спидвея. Герман Донюшкин

А уже по итогам двух дней заезда в пятерку сильнейших попали три уфимских мотогонщика. Евгений Шаров, который всю зиму ездил со сломанной ключицей, ударно провёл именно второй день, выиграв три заезда и стал четвёртым. На пятой строчке оказался юный Иван Гаврилов.

Этот сезон был сезоном открытий для нашей семьи, я наблюдаю с маленьким знанием новичка, фамилии звучат, Дроздов падал и поднимался, каждый видит, кто-то считает количество падений, кто-то считает, кто сколько смог встать. Марина Доброва

Настоящая драма развернулась в заключительном, сороковом заезде. Василий Несытых, обеспечивший себе третье место, на старт не вышел. Константину Коленкину, который выиграл все заезды для того, чтобы обеспечить себе итоговую победу, нужно было финишировать хотя бы третьим, а учитывая отсутствие Несытых, просто финишировать. В борьбе с Гавриловым и Шаровым Коленкин уступал, но воткнулся в колесо уфимскому гонщику.

Долгое время Коленкин лежал и не шевелился, а позже всё-таки поднялся и был отведен в карету скорой помощи. Константин был дисквалифицирован и получил тяжелые травмы – перелом пяти рёбер, множественные раны и ушибы. В итоге победа в кубке России досталась Дмитрию Хомицевичу из Каменск-Уральского. Он опередил Коленкина на одно очко.

Все соревнования в борьбе происходят. До последнего выходило ровное 2 место, Константин, доезжая даже третьим, допускает ошибку и падение. Я рад, что опять кубок России второй году меня. Третий раз за свою карьеру выступаю на кубке России, и уже третья медаль. Дмитрий Хомицевич, обладатель кубка России по мотогонкам на льду

На пьедестале почёта стояли только Дмитрий Хомицевич и уфимец Василий Несытых. Коленкин по причине травмы не сумел получить медаль на подиуме. Для уфимских гонщиков домашний этап кубка России прошёл успешно – бронза Несытых, четвертое место Шарова и пятое Гаврилова. К тому же выступавший в роли запасного дебютант сезона 16-летний Вячеслав Дроздов стал тринадцатым.

У команды были проблемы, технические больше, у Жени Шарова был сход в первый день, у Вани Гаврилова были проблемы с техникой, эти гонки быстро проходят, что-то происходит, а уже закончилось. Технический вид спорта. Василий Несытых, бронзовый призёр кубка России по мотогонкам на льду