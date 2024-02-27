В Башкирии возбудят уголовное дело в отношении изувера, истязавшего пасынка

Уголовное дело по сообщению об истязании 14-летнего мальчика в Башкирии поручил возбудить Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне в социальных сетях появилась информация о жителе Ишимбая, который в течение четырех лет систематически избивал приемного сына.

По предварительной версии, он бил ребенка в область паха, пытаясь отучить от «хронической привычки». В результате побоев у мальчика открылось кровотечение. Ему удалось сбежать к родственнице и все ей рассказать. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

В ведомстве подчеркнули, что по данному факту СК России по республике проводит проверку. Руководитель федерального ведомства поручил возбудить по данном факту уголовное дело и доложить о его обстоятельствах.