В Башкирии в запертом доме нашли тела начинающего музыканта и его мамы

В Янауле зафиксировали трагедию. 25 февраля в доме по улице Куйбышева нашли тела 69-летней женщины и её 26-летнего сына.

Как сообщает «Электрогазета», тревогу забили родственники семьи, которые не могли связаться с мамой и сыном около двух дней. На место прибыли экстренные службы, которые обнаружили бездыханные тела. Семья отравилась бытовым газом.