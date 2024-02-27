В небе над Башкирией соединятся несколько светил

В это время Меркурий и Сатурн будут находиться дальше всего от Земли, и если бы их можно было наблюдать, то они бы имели наименьший угловой размер и наименьшую яркость. Но из-за близости к Солнцу мы их не скоро сможем увидеть. Меркурий после верхнего соединения с Солнцем появится через две недели на вечернем небе. Он, как яркая звезда, будет виден через полчаса после захода Солнца на западе, низко над горизонтом в созвездии Рыб.

представители Уфимского планетария