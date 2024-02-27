В небе над Башкирией соединятся несколько светил

28 февраля в небе над Башкирией соединятся Солнце, Сатурн и Меркурий. Об этом сообщили представители Уфимского планетария.
В 11:41 по московскому времени Меркурий будет в верхнем соединении с Солнцем, а 29 февраля в 00:15 в соединении с Солнцем будет Сатурн. Это означает, что обе планеты и Земля будут находиться на противоположных сторонах от Солнц. Солнце, Меркурий и Сатурн будут в созвездии Водолея.
Сатурн, после соединения с Солнцем, не будет виден ещё в течение двух месяцев. Он появится на утреннем небе только в конце апреля, и его всё ещё трудно будет наблюдать, так как виден он будет на фоне утренней зари очень низко над горизонтом.