В небе над Башкирией соединятся несколько светил

28 февраля в небе над Башкирией соединятся Солнце, Сатурн и Меркурий. Об этом сообщили представители Уфимского планетария.

Фото №1 - В небе над Башкирией соединятся несколько светил

В 11:41 по московскому времени Меркурий будет в верхнем соединении с Солнцем, а 29 февраля в 00:15 в соединении с Солнцем будет Сатурн. Это означает, что обе планеты и Земля будут находиться на противоположных сторонах от Солнц. Солнце, Меркурий и Сатурн будут в созвездии Водолея.

В это время Меркурий и Сатурн будут находиться дальше всего от Земли, и если бы их можно было наблюдать, то они бы имели наименьший угловой размер и наименьшую яркость. Но из-за близости к Солнцу мы их не скоро сможем увидеть. Меркурий после верхнего соединения с Солнцем появится через две недели на вечернем небе. Он, как яркая звезда, будет виден через полчаса после захода Солнца на западе, низко над горизонтом в созвездии Рыб.

представители Уфимского планетария 

Сатурн, после соединения с Солнцем, не будет виден ещё в течение двух месяцев. Он появится на утреннем небе только в конце апреля, и его всё ещё трудно будет наблюдать, так как виден он будет на фоне утренней зари очень низко над горизонтом.

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