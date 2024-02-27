Боец СВО из Башкирии - о том, как возвращается к мирной жизни после ранения

Домой боец с позывным «Граф» вернулся полгода назад. На передовой он находился всего два месяца: в боях под Донецком он получил тяжелое ранение. Когда попал в госпиталь, медики приняли решение об ампутации ноги.

В зону проведения спецоперации «Граф» попал по мобилизации. За плечами была срочная служба в ракетных войсках. После боевого слаживания в январе прошлого года их прикомандировали к батальону ополченцев «Спарта».

Боец рассказал о том, как был ранен. Ему необходимо было завести одну бригаду наших военнослужащих на позиции, а вторую увести на отдых. В один из таких дней вышли на позиции. «Граф» шел впереди как старший, и случился прилет.

Все произошло за доли секунды. Помню, как упал и увидел сначала небо, а потом ногу, которая держалась на лоскуте кожи. Только потом почувствовал острую боль, но быстро пришел в себя, нащупал аптечку, вытащил жгут и затянул рану. Доложил по рации: «Граф – 300» (то есть ранен). Огляделся – все ребята живы и целы. Одному мне досталось. Боец СВО, позывной «Граф»

До машины его на себе несли боевые товарищи, шли по раскисшей от дождей дороге. Потом еще 35 км ехали до травматологического центра в Донецке, где врачи и приняли решение ампутировать ногу бойца.

Операцию провели в Донецке, а реабилитацию мужчина прошел в центре хирургии им. А. Вишневского. Ему изготовили персональный протез, и около двух месяцев наш земляк учился с ним ходить.

Военнослужащий выразил слова благодарности всем медикам, которые помогли ему в тот сложный период его жизни. Говорит, что отношение к раненым бойцам очень теплое, с должным сочувствием и все стараются приободрить.

По словам воина, если отмотать время назад, то он сделал бы то же самое.

Поначалу горько было видеть, как братья-славяне идут друг на друга с оружием. Пока не стало понятно, что там нацисты орудуют. Обидно, что это происходит из-за того, что Евросоюз, превратившись в вассала Америки, поддерживает эту войну. Но я верю, что победа будет за нами. Народ должен жить в мире, говорить на родном языке, развивать свою культуру и поддерживать традиции, которые нам достались в наследство от предков. Боец СВО, позывной «Граф»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.