В Башкирии показали работу коррекционно-развивающей группы службы семьи

В Нефтекамске в службе семьи работает коррекционно-развивающая группа для ребят из малоимущих и многодетных семей. В центре с детьми занимаются опытные специалисты в различных направлениях.

Педагоги разработали программу по возрастам с трех до шести лет и с семи до 14. Психологи помогают адаптироваться среди сверстников. Для ребят здесь создали креативное пространство под названием «Мечта подростка». Дети отвлекаются от гаджетов, играют в настольные игры, общаются друг с другом. Программа направлена на развитие познавательных и творческих процессов у ребят. На занятиях дети развивают мелкую моторику, учатся общаться, развивают двигательную активность.

Много полезного для себя могут найти и родители. В коворкинг-центре мамы общаются друг с другом, участвуют в мастер-классах. В скором времени планируется открыть направление «Перезагрузка мам».