Эксперт из Башкирии назвала восемь признаков, как распознать мошенников

Настоящие сотрудники банка всегда спокойно отнесутся к тому, что вы решите посоветоваться с близкими и сами перезвоните в банк, когда вам будет удобно! Если чувствуете психологический дискомфорт, пока не поздно, просто прекратите общение, сбросьте телефон. Вам за это ничего не будет! Чем дольше разговариваете с мошенником, тем сильнее он будет давить. Они профессиональные манипуляторы, у них заготовлены нагнетающие обстановку ответы на большинство ваших фраз. Жертвы мошенников рассказывают: «Всё было как в тумане».