Эксперт из Башкирии назвала восемь признаков, как распознать мошенников

Жители Башкирии всё чаще становятся жертвами мошенничества. В полицию почти каждый день поступают обращения и жалобы на очередной вид обмана.
Однако обезопасить себя от злоумышленников возможно. Директор департамента финансовой грамотности Финцентра РБ Гульназ Абузарова перечислила восемь основных признаков, как понять, что с вами говорят мошенники.
1. Вас выводят на эмоции
Мошенники всегда пытаются вызвать у вас сильные эмоции, в первую очередь напугать. «На вас оформляют кредит!» или «Вас взломали». Они угрожают уголовной ответственностью за «экстремизм» или «незаконное обогащение», кричат, что подадут в суд. Испуганного человека проще сбить с толку: от волнения он теряет бдительность и готов выполнить любую команду, лишь бы спасти себя и свои деньги. Бывает наоборот: вас огорошивают новостью о внезапном выигрыше миллиона в лотерею, нужно «лишь оплатить небольшой взнос», а дальше на эмоциональном подъёме вы вводите данные банковской карты на фальшивом сайте.
«Старший лейтенант Сергей Иванович! С вашего счета сейчас кто-то переводит деньги на Украину. Это уголовная статья «Измена Родине», вам грозит 15 лет тюрьмы! Это не вы делаете? Тогда, чтобы не сесть в тюрьму, надо срочно перевести деньги на безопасный счет…» – это точно мошенники.
Почувствовали страх или надвигающуюся панику, — кладите трубку и не отвечайте на входящие звонки, пока не успокоитесь, и перезвоните в банк по номеру с карты!
2. С вами говорят про деньги
Главная задача мошенников — получить ваши деньги, поэтому все схемы обмана так или иначе связаны с финансами. Главные схемы такие:
Человека запугивают так, что он набирает кредитов в банке и переводит все деньги «на безопасный счет», а на самом деле посторонним людям.
Человека обманом заставляют сказать смс, которое пришло на телефон. Человек думает, что это какой-то код, а на самом деле это пароль от интернет-банка. Мошенники заходят в ваш профиль, набирают онлайн-кредитов сколько могут и переводят все деньги на «левые» счета.
Никаких «безопасных счетов» не существует! Если вам про них говорят - это мошенники!
Кстати, мошенники уже поняли, что на фразах про деньги и счета мы кладем трубку. Теперь они втираются в доверие под видом «мобильного оператора» (у вас кончается срок сим-карты) и сотрудника госуслуг или МФЦ (вам пришло заказное письмо). Итог один: под видом проверки ваших данных, подтверждения личности с вас все равно выманят смс-код, номера карты и другие личные данные. Запомните: ваши сим-карты бессрочные, а сотрудники госуслуг или МФЦ никогда не звонят и не общаются по телефону.
3. Вас торопят
Мошенники всегда торопят, ставят условия: «сейчас или будет поздно», давят и не дают время для выбора, чтобы вы не смогли обдумать ситуацию или кто-то не вывел вас из транса.
«Это нужно сделать прямо сейчас, слышите, прямо сейчас, у вас есть полторы минуты, иначе ваши деньги украдут! Немедленно берите в кредит миллион!»
Настоящие сотрудники банка всегда спокойно отнесутся к тому, что вы решите посоветоваться с близкими и сами перезвоните в банк, когда вам будет удобно! Если чувствуете психологический дискомфорт, пока не поздно, просто прекратите общение, сбросьте телефон. Вам за это ничего не будет! Чем дольше разговариваете с мошенником, тем сильнее он будет давить. Они профессиональные манипуляторы, у них заготовлены нагнетающие обстановку ответы на большинство ваших фраз. Жертвы мошенников рассказывают: «Всё было как в тумане».
В 99,99% случаев вас просто пугают! На всякий случай проверьте свой счет через интернет-банк! Если кто-то действительно украдет ваши деньги или возьмет кредит – в приложении это видно! Тогда звоните в банк с номера на карте и в полицию.
4. Упоминают Центробанк
К схеме «это служба безопасности банка» уже почти все привыкли, поэтому мошенники представляются другими организациями, чаще всего Центробанком или Банком России. Это звучит авторитетно!
Правда в том, что Центробанк не работает с людьми, он взаимодействует только с банками! Если вам звонит незнакомец и представляется сотрудником Банка России или упоминает в разговоре Центробанк — кладите трубку! Вас хочет обмануть мошенник!
Самый надежный способ не стать жертвой мошенников – не брать трубки с незнакомых номеров! Кому нужно – напишет вам сообщение кто он и что нужно.
5. Полицейские решают дела по телефону
Незнакомцы нередко представляются следователями полиции, прокуратуры, следственного комитета и т. д. Они могут обвинять в чем-то, спрашивать про других людей, придумывать невероятные истории, но финал у них будет один: вас попросят сообщить код из смс или данные банковской карты, оформить кредит или даже продать квартиру.
Если дело действительно серьёзное, полиция не будет решать его по телефону, а приедет сама или пригласит на очный разговор. Любая информация, которую человек сообщает сотрудникам полиции, должна быть оформлена письменно: в виде протокола.
Если есть сомнения, переспросите у собеседника имя, фамилию, должность, отделение, сбросьте звонок, сами перезвоните туда по номеру из справочника и попросите соединить.
6. Просят сообщить данные карты или из смс
Настоящий сотрудник банка и так видит, не только как вас зовут, но и номер вашей карты, счёта, дату рождения, номер паспорта и даже сколько денег у вас на счете. Ему не нужно запрашивать у вас эти данные и уж тем более срок действия карты, трехзначный код с обратной стороны или цифры из смс-сообщения. Если о них спрашивают — вас точно пытаются обмануть.
Настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли.
7. Обещают легкие деньги
Мошенники часто притворяются брокерами, инвестиционными советниками, сотрудниками криптовалютных бирж и т. д. Они обещают сказочный доход, не требующий никаких усилий. Вкладываешь сто тысяч, через год забираешь миллион, а то и два!
Кто-то звонит и просто так хочет дать вам миллион? Положите трубку и не называйте этим людям данные карты, чтобы на неё перечислили выплаты, и не платите «комиссии» и «налоги» за какие угодно выигрыши.
8. Призывают к действиям
Сотрудники банка, как правило, звонят, чтобы оповестить. Они никогда не просят клиентов сделать что-то вне телефонного звонка, а мошенники - запросто. Они просят сообщить смс-код, перейти по ссылке, уговаривают куда-то пойти, снять деньги в банкомате и перевести на другой счет, установить на телефон или компьютер какую-нибудь программу. Например, TeamViewer, AnyDesk и другие — с их помощью они получают полный доступ к вашему телефону и компьютеру, а значит и деньгам на счетах тоже.
Насторожитесь, когда на вас выходят незнакомые люди. Не важно – позвонили, написали в мессенджере, прислали смс или электронное письмо и кем они представляются: сотрудником банка, полицейским, вашим умирающим дядюшкой. Важно, что раз он стал инициатором, ему что-то от вас нужно! Не торопитесь следовать чужим инструкциям.