Школьники Белорецкого района посетили Театр кукол в Уфе

Дети из Белорецкого района смогли посетить Театр кукол в Уфе. По приглашению Радия Хабирова спектакль посетили 55 школьников из села Тирлянский. Перед просмотром им провели экскурсию по обновленному зданию. Многие ребята оказались в театре впервые и остались под большим впечатлением.