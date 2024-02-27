В Башкирии прошло первенство по мини-лапте

В Хайбуллинском районе прошло первенство Республики Башкортостан по мини-лапте. Соревнования принимала детско-юношеская спортивная школа села Акъяр. В состязаниях принимали участие юноши и девушки не старше 17 лет.

Сильнейших в общекомандном зачете выявляли среди шести команд региона. Хозяева выставили сразу три коллектива – призеров республиканских и всероссийских турниров. Кроме опытных спортсменов выступали и новички. Так, команда из Ишимбая образовалась только в этом сезоне, тренируются ребята всего пять месяцев. А подобные старты рассматривают как возможность набраться опыта.