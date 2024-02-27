В Башкирии оштрафовали продавца авто, на котором разбился 16-летний спортсмен

Госавтоинспекторы Буздякского района нашли парня, который продал машину погибшему в автокатастрофе 16-летнему спортсмену Сергею Батяеву. Им оказался житель Аургазинского района, 2005 года рождения.

Он привлечен к административной ответственности и должен уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Однако судья принял решение снизить сумму штрафа вдвое, а адвокат продавца вообще планирует обнулить сумму взыскания. Между тем, сотрудники ГИБДД намерены обжаловать решение суда, так как в соответствии с КоАП РФ по данной статье суммы штрафа не может быть ниже 30 тысяч рублей.

Найти владельца ВАЗ-2109, на котором разбился Сергей, помогла переписка в его телефоне: они договаривались о встрече и покупке автомобиля. На этого же продавца указал и выживший в аварии друг спортсмена.

Напомним, 7 января Сергей приобрел ВАЗ-2109. На трассе он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик Renault Premium. В этой «девятке» находился и 14-летний друг «самого сильного мальчика России». С серьезными травмами ребят доставили в стационар, где Сергей скончался.