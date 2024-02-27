В Уфе студенты-медики сразились за титул мистера БГМУ

В Уфе выбрали мистера БГМУ. За титул сразились восемь участников. Будущие врачи продемонстрировали свои навыки на ежегодном мероприятии. Одним из главных условий выбора конкурсантов было их участие в студенческих молодежных объединениях, творческих коллективах, спортивных секциях или в медиаструктуре университета.
Участники прошли кастинг посредством онлайн-голосования в соцсетях. Пользователи выбрали самых креативных, талантливых и находчивых. На дефиле претенденты предстали в образах сказочных героев. Далее предстояли испытания: театральные зарисовки, танцы, вокал и оказание первой медпомощи.
Каждый стремился покорить жюри и зрителей по-своему: трюки, юмор, пластичные движения и красивый голос. В свои представления участники привлекали и группы поддержки.