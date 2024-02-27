В Уфе открылась благотворительная выставка картин

В столице республики открылась благотворительная выставка картин. Она расположилась в ТЦ «Планета». Там выставили более 130 картин – работы в разных техниках и жанрах. Такую возможность предоставила своим ученикам школа рисования. В ней учат не только писать с нуля, но и монетизировать свое хобби.