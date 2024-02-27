В Уфе открылась благотворительная выставка картин

В столице республики открылась благотворительная выставка картин. Она расположилась в ТЦ «Планета». Там выставили более 130 картин – работы в разных техниках и жанрах. Такую возможность предоставила своим ученикам школа рисования. В ней учат не только писать с нуля, но и монетизировать свое хобби.
Курсы включают 18 направлений, все художественные материалы предоставляются школой. Экспозиция продлится до 24 марта.
Гости смогли не только окунуться в атмосферу искусства, но и поучаствовать в аукционе и приобрести понравившуюся работу. Часть средств от проданных картин организаторы направят в благотворительный фонд. Также в программе мероприятия были мастер-классы и викторина, победителям которой вручили чемодан с художественными материалами.