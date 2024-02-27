В Башкирии вводят штрафы за отсутствие на зданиях органов власти Знамени Победы

В Башкирии будут штрафовать за нарушение 9 мая порядка использования Знамени Победы. Об этом информирует пресс-служба Госсобрания – Курултая республики.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев отметил, что в День Победы наряду с государственными флагами Российской Федерации, Республики Башкортостан и флагом муниципального образования на зданиях органов государственной власти и местного самоуправления должны висеть копии Знамени Победы.

Уточняется, что неисполнение данного требования либо нарушение порядка использования копии Знамени Победы грозит штрафами: для должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – от 20 до 25 тысяч рублей.