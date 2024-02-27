ВК «Урал» уступил казанскому «Зениту» на домашней площадке

Казанский «Зенит» одержал победу в Уфе в трёх партиях в заключительном матче 25-го тура волейбольной Суперлиги. Первый сет сложился для подопечных Алексея Вербова слишком просто: гости забрали его со счётом 25:15.

Исход второй партии решился в концовке: при счёте 19:19 на подачу вышел Дмитрий Волков, завершив сет 25:19 в пользу Казани. Третья партия окончилась победой гостей – 25:22. Таким образом, казанцы отпраздновали успех за 71 минуту.