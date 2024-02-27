В Башкирии прошла военно-патриотическая спортивная игра «Зарница»

В селе Михайловка под Уфой прошла военно-патриотическая спортивная игра «Зарница». Мероприятие открылось возложением цветов к памятнику неизвестному солдату. В состязаниях приняли участие студенты Башкирского агропромышленного колледжа из Михайловки, Иглино и Чишмов.

«Зарница» была построена в форме военно-спортивной эстафеты. Этапы игры были самые разнообразные: «Разборка и сборка автомата», «Решение задач», «Преодоление препятствия», «Минное поле», «Стрельба из пневматического оружия», «Перенеси раненного», «Медицинский пункт» и «Перетягивание каната».