Глава Башкирии оценил решение проблемы обманутых дольщиков в регионе. На оперативном совещании правительства в ЦУР Радий Хабиров поблагодарил министерство строительства за эффективную работу в данном направлении.
За последние пять лет в жилищных правах восстановили более 11 тысяч жителей, достроили 80 проблемных домов, более 4 тысяч человек получили выплаты — на сумму более 10 млрд рублей.
Глава республики поставил перед ведомством новую задачу: начать прорабатывать основу, чтобы к 2030 году ввести 4 млн квадратных метров жилья.