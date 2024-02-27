Глава Башкирии оценил решение проблемы обманутых дольщиков

Глава Башкирии оценил решение проблемы обманутых дольщиков в регионе. На оперативном совещании правительства в ЦУР Радий Хабиров поблагодарил министерство строительства за эффективную работу в данном направлении.

Фото №1 - Глава Башкирии оценил решение проблемы обманутых дольщиков

За последние пять лет в жилищных правах восстановили более 11 тысяч жителей, достроили 80 проблемных домов, более 4 тысяч человек получили выплаты — на сумму более 10 млрд рублей.

Вновь хотел сказать спасибо коллективу минстроя за эффективную работу по обманутым дольщикам. Вы знаете, это было поручение президента, мы его выполнили. За это больше спасибо. На самом деле хорошая, эффективная работа. В некоторых регионах очень сложная ситуация.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава республики поставил перед ведомством новую задачу: начать прорабатывать основу, чтобы к 2030 году ввести 4 млн квадратных метров жилья.

Теперь думайте уже о 2030 годе. Нам нужно делать задел определённый. Ведь строительная бюрократия она такова, что с момента инициации до момента, когда кран начинает работать, полтора-два года проходит. Уже на будущее закладывайте это.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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