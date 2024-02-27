Глава Башкирии оценил решение проблемы обманутых дольщиков

Вновь хотел сказать спасибо коллективу минстроя за эффективную работу по обманутым дольщикам. Вы знаете, это было поручение президента, мы его выполнили. За это больше спасибо. На самом деле хорошая, эффективная работа. В некоторых регионах очень сложная ситуация.

Радий Хабиров, Глава Башкирии