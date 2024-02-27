В Башкирии рецидивист до смерти избил супругу

В Дюртюлинском районе перед судом предстанет 42-летний мужчина. Его обвинили в жестоком убийстве супруги.
23 февраля мужчина и его 50-летняя жена проводили вечер за распитием спиртных напитков. Между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина несколько раз ударил женщину ногами и руками по различным частям тела. Также мужчина ударил супругу головой о ванную. После содеянного он просто лёг спать и, только проснувшись, заметил, что женщина не подаёт признаков жизни.
Ранее мужчина был судим за убийство пенсионерки и причинение телесных повреждений своей матери. Обвиняемый скрываться от следствия не стал, сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах случившегося.
Фото: СК РФ по РБ.