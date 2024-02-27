В Башкирии организовали обход избирателей

Практика с обходчиками не новая. Она применялась в России и ранее, в течение нескольких десятилетий. Поэтому такой формат должен быть знаком старшему поколению. ЦИК в этом году вновь использует данный механизм.

Александр Кобыскан, эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами в РБ