В Башкирии организовали обход избирателей

В Башкирии к выборам президента России был организован обход избирателей «ИнформУИК». Это самая масштабная информационная кампания, которая когда-либо проводилась в стране. В придомовых обходах в регионе задействовано более 11 тысяч человек.
Адресное информирование жителей стартовало в России, включая Башкирию, 17 февраля. Представители избирательных комиссий обходят местных жителей и информируют их о предстоящих в марте выборах главы государства.
Задача обходчика — рассказать избирателям о способах голосования и местонахождении избирательных участков. Как заверили в территориальной избирательной комиссии Караидельского района, обходчики доберутся даже до самых труднодоступных населённых пунктов и всеми возможными способами.
Во время адресного информирования избирателей обходчики используют мобильное приложение. Оно позволяет уточнять список избирателей и дать всю необходимую информацию о предстоящих выборах, способах голосования, а также зафиксировать пожелания пожилых и маломобильных избирателей проголосовать на дому.
По мнению эксперта, инициатива проведения подомовых обходов правильна, актуальна и совершенно оправдана.
Настоящего обходчика легко узнать: все представители участковых избирательных комиссий имеют при себе удостоверение, значок в виде буквы V c триколором, белый жилет и сумку с логотипом избирательной кампании, а также телефон или планшет. Любой избиратель имеет право попросить обходчика предъявить паспорт, уточнили в Центризбиркоме Башкирии
С 17 по 25 февраля обходчики «ИнформУИК» обошли 62,5% от общего числа домовладений республики. Разговор состоялся с 1,549 млн избирателей. На вопрос «Будете ли Вы участвовать в голосовании?» положительно ответили более 89% опрошенных. Из них 13% изъявили желание проголосовать «на дому», остальные предпочтут проголосовать на избирательном участке.
В числе тех, кого уже посетили обходчики — супруги Султановы из Зилаирского района, к которым местные жители относятся с большим уважением. Венера Самигулловна и Ишмурза Шамсутдинович прожили вместе более 50 лет. Вырастили пятерых детей.
Венера Самигулловна проработала в школе 44 года. Из них 20 лет — завучем, а затем шесть лет директором Верхнегалеевской общеобразовательной школы. Ветеран труда. Удостоена звания «Старший учитель», знака «Отличник просвещения РБ», а также медали «Материнская слава».
Ее муж — Ишмурза Шамсутдинович после окончания сельхозтехникума много лет проработал в совхозе «Башкирский» бригадиром, механизатором. Позже был председателем Верхнегалеевского сельсовета. До выхода на пенсию работал сторожем. Его общий стаж работы составляет 43 года. Сейчас Ишмурза Шамсутдинович — имам хатыб в родной деревне.
В этом же, Зилаирском районе Башкирии, проживает 89-летняя Миннигуль Файзулловна Файзуллина.
Информируя избирателей, координатор Гулия Бакиева поздравила ее с днём рождения. Миннигуль Файзулловна родилась в деревне Юлук Баймакского района 25 февраля 1935 года. Мать троих детей, восьми внуков и 19 правнуков. Долгие годы работала продавщицей в книжном магазине в селе Матраево и заведующей столовой совхоза «Башкирский».
Между тем в Гафурийском районе обходчики посетили семью Рахимовых, занимающихся выращиванием цветов. Супруги Светлана и Рауф из деревни Русский Саскуль занимаются садоводством уже около 15 лет. В этом нелегком деле им помогают их дети.
Обходы «ИнформУИК» и информирование жителей Башкирии о предстоящих выборах Президента России продолжаются.