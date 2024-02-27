В Башкирии бойцы СВО и члены их семей могут получить бесплатные земли под ИЖС

В башкирской Агидели утверждена очередная мера поддержки участников специальной военной операции и членов их семей: им возмещают затраты на покупку земельных участков.
Участниками программы могут стать те военнослужащие, которые выполняли боевые задачи в зоне спецоперации, и заключили контракты с Минобороны страны в военкоматах Нефтекамска, Агидели и Краснокамского района после 1 декабря прошлого года. Еще одно обязательное условие: регистрация на территории Агидели.
В том случае, если участник СВО погиб, то данной мерой поддержки могут воспользоваться члены его семьи.
Более подробная информация о том, как стать участником данной программы, доступна по телефону: 8-987-103-80-72. Также за разъяснениями можно обратиться по адресу: г. Агидель, ул. Академика Курчатова, д. 15.
Добавим, для заключения контракты с минобороны России жители Башкирии могут обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или +7(347) 218-19-19, военкомат по месту прописки или проживания и в ближайший офис МФЦ.
Кроме того, эта информация размещена в разделе «Военная служба по контракту» на Госуслугах, а также в чат-боте Telegram «Меры поддержки семей участников СВО».