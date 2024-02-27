В Башкирии бойцы СВО и члены их семей могут получить бесплатные земли под ИЖС

В башкирской Агидели утверждена очередная мера поддержки участников специальной военной операции и членов их семей: им возмещают затраты на покупку земельных участков.

Участниками программы могут стать те военнослужащие, которые выполняли боевые задачи в зоне спецоперации, и заключили контракты с Минобороны страны в военкоматах Нефтекамска, Агидели и Краснокамского района после 1 декабря прошлого года. Еще одно обязательное условие: регистрация на территории Агидели.

В том случае, если участник СВО погиб, то данной мерой поддержки могут воспользоваться члены его семьи.

У военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, и членов их семей есть большой запрос на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Мы готовы возместить затраты в полном объеме на приобретение земельного участка в границах нашего города. Денис Ирназаров, глава администрации Агидели

Более подробная информация о том, как стать участником данной программы, доступна по телефону: 8-987-103-80-72. Также за разъяснениями можно обратиться по адресу: г. Агидель, ул. Академика Курчатова, д. 15.

Добавим, для заключения контракты с минобороны России жители Башкирии могут обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или +7(347) 218-19-19, военкомат по месту прописки или проживания и в ближайший офис МФЦ.