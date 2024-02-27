В Башкирии чаще всего на удочку мошенников попадаются люди средних лет

В эфире проекта «Салям» телеканала БСТ начальник отдела информации и общественных связей МВД Башкирии Максим Родионов рассказал о том, люди каких возрастных категорий чаще других становятся жертвами мошенников.

По его словам, прежде всего, это люди от 30 до 49 лет – таковых более 33% населения. Спикер отметил, что именно на них банки могут без особых проволочек оформить кредитные средства.

Далее следуют пенсионеры – их более 30% населения. Потом – студенты, специалисты и служащие и нетрудоустроенные официально граждане.