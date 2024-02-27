В республике продолжится реализация программы «Башкирские дворики»

Более 1 млрд рублей на «Башкирские дворики». В этом году реализация республиканской программы продолжится. На выделенные средства благоустроят более 140 дворов в 33 муниципалитетах. Об этом в соцсетях написал глава республики.
Радий Хабиров отметил, что считает программу комплексного благоустройства дворовых территорий одним из лучших проектов республики. Благодаря «Башкирским дворикам» появляются современные и безопасные детские площадки, игровые зоны и спортплощадки, новые парковочные места. Все проекты дворовых территорий согласовываются с жителями, добавил Радий Хабиров.