В Уфе вручили премии «Команда Путина»

Среди награждённых – спасатели, волонтёры, учителя и врачи. В общей сложности за заслуги перед обществом и активную помощь участникам СВО отметили 13 человек. Премия была инициирована в 2022 году Народным фронтом.

Почётными наградами отмечают труд тех, кто работает на благо Родины. Это вторая церемония награждения с момента учреждения премии. Состоялась она в колонном зале республики. Ещё семь человек из рук руководителя администрации Главы Башкортостана Максима Забелина получили почётные знаки «Всё для победы».