В Башкирии начали печатать избирательные бюллетени

По конфигурации этой сетки, по тому, как она напечатана, можно определить, как она была изготовлена. Насколько качественно, на каком оборудовании. И весь смысл – чем проще она выглядит, но при этом сложнее в изготовлении, тем лучше и качественнее проделана работа.

Олег Лищенко, директор издательства «Белая река»