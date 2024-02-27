В Башкирии начали печатать избирательные бюллетени

В Башкортостане начали печатать избирательные бюллетени. Подготовка к выборам Президента России традиционно ведётся в издательстве «Белая река». В республике сформировано более 3 тыс. участковых избирательных комиссий, и для каждой необходимо доставить партию в срок.

Будущие бюллетени проходят несколько этапов подготовки: печать, нарезка, подсчёт, выявление брака и упаковка. На каждый лист нанесена зелёная сетка – это помогает отличить оригинал от подделки.

По конфигурации этой сетки, по тому, как она напечатана, можно определить, как она была изготовлена. Насколько качественно, на каком оборудовании. И весь смысл – чем проще она выглядит, но при этом сложнее в изготовлении, тем лучше и качественнее проделана работа.

Олег Лищенко, директор издательства «Белая река»

В этому году у избирателей будет возможность проголосовать за одного из четырех кандидатов. Это представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков; действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин; лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также Николай Харитонов от КПРФ. Выборы Президента пройдут с 15 по 17 марта.

В соответствии с постановлением ЦИК РФ будет изготовлено 2 994 100 бюллетеней, из которых 501 100 бюллетеней для голосования с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней. На башкирском языке будет изготовлено 12% бюллетеней, на татарском языке – 5,5% бюллетеней.

Азат Галимханов, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
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