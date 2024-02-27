В Башкирии начали печатать избирательные бюллетени

В Башкортостане начали печатать избирательные бюллетени. Подготовка к выборам Президента России традиционно ведётся в издательстве «Белая река». В республике сформировано более 3 тыс. участковых избирательных комиссий, и для каждой необходимо доставить партию в срок.
Будущие бюллетени проходят несколько этапов подготовки: печать, нарезка, подсчёт, выявление брака и упаковка. На каждый лист нанесена зелёная сетка – это помогает отличить оригинал от подделки.
В этому году у избирателей будет возможность проголосовать за одного из четырех кандидатов. Это представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков; действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин; лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также Николай Харитонов от КПРФ. Выборы Президента пройдут с 15 по 17 марта.