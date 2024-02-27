В Уфе полиция разыскивает вандалов, разбивших машины

В Уфе сотрудники полиции разыскивают вандалов, разбивших машины. ЧП случилось поздним вечером в воскресенье. В одном дворе двое парней подручными средствами разбили фары, стекло и повредили кузов «Лады». На видео видно, что третий участник в этот момент наблюдал, есть ли свидетели.

Ряд СМИ сообщил, что транспорт принадлежит многодетной матери-одиночке. Схожая история произошла и на улице Мингажева. Там чем-то вандалам не понравилась припаркованная «Тойота».