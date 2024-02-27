В Уфе установили мемориальную доску архитектору Ришату Муллагильдину

Автору проекта здания Конгресс-холла Ришату Муллагильдину установили мемориальную доску. Памятный объект разместили на одной из стен его детища. Ришат Муллагильдин разработал проект здания Конгресс-холла, ставшего одной из визитных карточек Уфы, в соавторстве с японским архитектором Киокадзу Араи.

Объект построили в рекордно короткие сроки – за два года, в 2006 году он открыл свои двери. Ришат Муллагильдин был членом Союза архитекторов России, окончил Московский архитектурный институт. Стажировался в Шибаурском технологическом институте в Токио, учился в Токийском университете Кейо. Архитектор скончался в апреле 2022 года в возрасте 53 лет.