В Уфе прошёл концерт проекта «Главные детские песни»

Музыкальный марафон «Главные детские песни» посетил Уфу. Проект Музея Победы, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, направлен на поддержку семей участников СВО. Мальчишки и девчонки со всей России представляют музыкальные номера, основанные на традиционных семейных, нравственных и патриотических ценностях. Кроме того, такой формат позволяет выявить юные таланты.

Это очень круто. Я обожаю выступать на сцене, я сама приняла это решение.

Полина Данильченко, солистка группы «Непоседы»

Песни направлены на семьи участников СВО, которым сейчас необходима наша помощь, в эти трудные минуты. Наши песни – о доброте, о любви, о патриотизме.

Егор Гоголев, участник группы «Волшебники двора»

Проект «Главные детские песни» проходит уже в четвертый раз. В этом году организаторы решили впервые дать концерты в крупнейших городах страны. По их словам, из 50 созданных песен выбрали самые душевные и именно с ними отправились в тур. После Уфы музыкальный марафон отправится в Воронеж, а затем в Москву, где состоится финал сезона.

Детские концерты с детской музыкой давно уже не катались по стране. Из-за ковида, из-за других всяческих причин. И поэтому люди идут на наши концерты с желанием, берут всех своих детей и, по-моему, получают только положительные эмоции.

Александр Школьник, автор проекта «Главные детские песни», генеральный директор Музея Победы
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