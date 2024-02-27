ХК «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф сыграет против «Трактора»

В этом сезоне плей-офф пройдёт по перекрёстной системе, а это значит, что во втором раунде команды Востока сыграют против клубов из Западной конференции. За всю историю Кубка Гагарина «Салават Юлаев» и «Трактор» встречались в плей-офф трижды, два раза победителями выходили челябинцы. Игры на «Уфа-Арене» состоятся 29 февраля и 2 марта, в Челябинске матчи пройдут 4 и 6 марта.