В Уфе прошёл хоккейный турнир, посвящённый участникам СВО

Это проводится в первую очередь для ребят, которые сегодня находятся на специальной военной операции, что мы помним о них, что мы проводим в честь наших героев эти соревнования. Тем самым закаливаем наших ребят и занимаемся именно патриотическим направлением в воспитании детей.

Антон Матренин, президент ХК «Уфа», депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан