В Уфе прошёл хоккейный турнир, посвящённый участникам СВО

В Уфе прошёл межрегиональный хоккейный турнир, посвящённый участникам специальной военной операции. За победу боролись хоккеисты 2015 года рождения из Уфы, Ижевска, Казани, Нижнекамска и Магнитогорска. Соревнования проходили три дня и были разыграны по круговой системе в один этап. Такое мероприятие в Уфе проводилось впервые. В скором времени его планируют сделать ежегодным.

Мы очень поддерживаем, именно военнослужащие, что в дань памяти наших воинов и ребят, которые сейчас сражаются на линии боевого соприкосновения, участвуют в штурмовых действиях, в оборонительных боях, что в память о них проводится данное мероприятие.

Иван Присяжнюк, начальник курса центра боевой подготовки воздушно-десантных войск, ветеран специальной военной операции

В итоге верхнюю строчку заняли представители Магнитогорска, на второй позиции казанский «Ак-Барс», замкнул тройку призёров уфимский «Салават Юлаев». До пьедестала немного не хватило хоккейному клубу «Уфа».

Это проводится в первую очередь для ребят, которые сегодня находятся на специальной военной операции, что мы помним о них, что мы проводим в честь наших героев эти соревнования. Тем самым закаливаем наших ребят и занимаемся именно патриотическим направлением в воспитании детей.

Антон Матренин, президент ХК «Уфа», депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ