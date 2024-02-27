В Уфе прошёл хоккейный турнир, посвящённый участникам СВО

В Уфе прошёл межрегиональный хоккейный турнир, посвящённый участникам специальной военной операции. За победу боролись хоккеисты 2015 года рождения из Уфы, Ижевска, Казани, Нижнекамска и Магнитогорска. Соревнования проходили три дня и были разыграны по круговой системе в один этап. Такое мероприятие в Уфе проводилось впервые. В скором времени его планируют сделать ежегодным.
В итоге верхнюю строчку заняли представители Магнитогорска, на второй позиции казанский «Ак-Барс», замкнул тройку призёров уфимский «Салават Юлаев». До пьедестала немного не хватило хоккейному клубу «Уфа».