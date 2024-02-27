Радий Хабиров обозначил новые задачи для Минстроя Башкирии

К 2030 году 4 млн квадратных метров жилья. Новые задачи для Министерства строительства обозначили сегодня на оперативном совещании. Радий Хабиров поблагодарил ведомство за работу, проделанную в вопросе обманутых дольщиков. Также на заседании правительства говорили о реализации республиканской программы капремонта в многоквартирных домах. В этом году на обновление запланировано 5,5 млрд рублей.

В прошлом году в республике ввели более 3 млн квадратных метров жилья. Показатели выше, чем в 2022 году. По темпам строительства в ПФО республика занимает лидирующие позиции. Глава республики поручил уже сейчас ставить задачу по тому показателю и выйти на ещё более высокие цифры к 2030 году.

Мы выполнили поручение Президента России по решению вопроса обманутых дольщиков. Спасибо за большую проделанную работу. Чтобы к 2030 году достичь показателя ввода жилья в 4 млн кв. м, нужно готовить определённый задел. Мы видим, что из-за макроэкономических факторов произошёл существенный рост стоимости стройматериалов. Поэтому для сохранения ценовой стабильности важно строить больше жилья. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на совещании говорили о программе капремонта в многоквартирных домах. На этот год уже определены объекты, в которых будут улучшать условия. Это более семисот домов в различных муниципалитетах. Особое внимание уделят обновлению кровли. Ремонтировать подъезд с протекающей крышей – можно сказать, работа насмарку. Суммы для этого направления в этом году по поручению главы республики увеличены.

В целом это большие, хорошие и нужные программы, которых люди очень ждут. Надо уже начинать думать про 2025 год, чтобы жители понимали, когда подрядчики зайдут к ним. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике большое внимание уделяют развитию детско-юношеского спорта. 17 февраля в Уфе открылся новый ФОК с бассейном, катком и универсальным залом, в котором бесплатно смогут заниматься более 400 детей. На совещании министр спорта выступил с предложением по возмещению стоимости занятий спортом для жителей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.