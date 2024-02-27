Радий Хабиров провёл встречу с представителями татарской общественности

Республика и в дальнейшем будет поддерживать и развивать татарскую культуру и язык. Об этом сегодня заявил Глава Башкортостана. Радий Хабиров провёл встречу с представителями татарской общественности региона. Состоялась она в Уфимском государственном театре «Нур».

В своем выступлении руководитель Башкортостана подчеркнул, что в нашей республике, где проживает почти 1 миллион татар, делается немало как в культурном, так и в образовательном плане. В этом учебном году в 527 школах организовано изучение родного татарского языка и литературы, в 29 школах обучение ведется на родном татарском языке. Главной же задачей на сегодня, обозначил в своем выступлении Радий Хабиров, является поддержка специальной военной операции.

Поддержка специальной военной операции – это поддержка наших воинов, выполнение тех задач, которые ставит Министерство обороны для обеспечения наших воинов всем необходимым. И это, безусловно, развитие нашей экономики, сегодня и каждый день мы должны что-то созидать, чтобы нашим детям, нашим последователям оставить Башкортостан в порядке. Вот эта важная задача, которую мы реализуем. Мне кажется, вся республика объединилась в плане поддержки специальной военной операции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров провёл встречу с представителями татарской общественности

После выступления руководителей общественных организаций – «Национально-культурной автономии татар Башкортостана» и «Конгресса татар республики» – участники встречи озвучили Радию Хабирову некоторые проблемные вопросы. В частности, рассказали о необходимости капитального ремонта 84-й гимназии в микрорайоне Сипайлово.

Глава региона поручил рассмотреть возможные варианты помощи учебному заведению. Говорили на встрече и о господдержке мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций татарского народа.

В республике порядка 45 тысяч школьников в том или ином виде изучают татарский язык. В этом учебном году в 527 школах организовано изучение родного татарского языка и литературы, в 29 школах – обучение на родном татарском языке.Если взять это за процент от общего числа татар, которые учатся – это треть. Сложно оценивать, много это или мало, но в любом случае мы можем сказать, что большая доля наших детей, которые хотят изучать язык – получают такую возможность, что важно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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