Радий Хабиров провёл встречу с представителями татарской общественности

В республике порядка 45 тысяч школьников в том или ином виде изучают татарский язык. В этом учебном году в 527 школах организовано изучение родного татарского языка и литературы, в 29 школах – обучение на родном татарском языке.Если взять это за процент от общего числа татар, которые учатся – это треть. Сложно оценивать, много это или мало, но в любом случае мы можем сказать, что большая доля наших детей, которые хотят изучать язык – получают такую возможность, что важно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан