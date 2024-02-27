Республика и в дальнейшем будет поддерживать и развивать татарскую культуру и язык. Об этом сегодня заявил Глава Башкортостана. Радий Хабиров провёл встречу с представителями татарской общественности региона. Состоялась она в Уфимском государственном театре «Нур».
В своем выступлении руководитель Башкортостана подчеркнул, что в нашей республике, где проживает почти 1 миллион татар, делается немало как в культурном, так и в образовательном плане. В этом учебном году в 527 школах организовано изучение родного татарского языка и литературы, в 29 школах обучение ведется на родном татарском языке. Главной же задачей на сегодня, обозначил в своем выступлении Радий Хабиров, является поддержка специальной военной операции.
После выступления руководителей общественных организаций – «Национально-культурной автономии татар Башкортостана» и «Конгресса татар республики» – участники встречи озвучили Радию Хабирову некоторые проблемные вопросы. В частности, рассказали о необходимости капитального ремонта 84-й гимназии в микрорайоне Сипайлово.
Глава региона поручил рассмотреть возможные варианты помощи учебному заведению. Говорили на встрече и о господдержке мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций татарского народа.