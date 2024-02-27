В Башкирии подвели итоги реализации программы «Жилстройсбережения»

Почти 9 тыс. жителей Башкортостана улучшили свои жилищные условия по программе «Жилстройсбережения» за 10 лет. Она позволяет накопить на первый взнос по ипотеке, купить земельный участок или недвижимость. В программе могут принять участие все совершеннолетние жители республики, которые тратят средства на приобретение дома или квартиры на территории региона. Вступить можно всей семьей и в конце срока объединить вклады.

Условия упрощают ежегодно. Накопительный счёт можно открыть на срок от трех до шести лет и ежемесячно вносить на него от 3 тыс. рублей. 30% от этой суммы будет начисляться в качестве премии из республиканского бюджета, но не более 5 тыс. рублей. Так вкладчик может получить до полутора миллионов рублей в конце срока. Программой уже заинтересовались на федеральном уровне.