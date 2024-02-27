Сегодня в мире отмечается День некоммерческих организаций. В Уфе состоялась церемония награждения НКО. Таким образом были подведены итоги за два года. Организации участвуют в благотворительности, спорте, образовании, культуре, искусстве, социальной сфере.

Сотрудники и волонтёры организаций помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, восстанавливают памятники культуры, защищают животных, участвуют в экологических и многих других инициативах. Таких организаций в республике насчитывается более 6 тыс. Около 600 из них выиграли гранты на реализацию проектов. Наиболее активные сегодня были награждены дипломами и благодарственными письмами.