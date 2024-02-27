В Уфе разработали технологию тушения пожаров при помощи БПЛА

В Уфе разработали технологию тушения пожаров при помощи беспилотников. Специалисты УГНТУ изобрели концепцию ликвидации возгораний с применением сети, или «роя» БПЛА. В Межвузовском кампусе разработчики дрона обсудили техническую возможность реализации проекта и разработали механизм проведения работ.

Ликвидировать возгорание теперь будет легче, да и для пожарных работа станет безопаснее. Сейчас беспилотники выполняют разведывательные и вспомогательные функции в Свердловской области и Якутии. Однако вскоре дроны будут предназначены и для пожаротушения. Разработку ведут студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Дрон опрыскивает не обычной водой, а специальной жидкостью – реагентом для гидрофилизации поверхностей. Средство – в виде порошка, похожего на растворимый кофе. Распыляя его, дрон сможет предотвратить начальную стадию возгорания или способствовать уменьшению пожара.

Грузоподъемность одного противопожарного беспилотника составит 200 килограммов. Реализация проекта ведётся под координацией руководителя штаба дирекции по развитию отрасли беспилотных авиационных систем в республике.