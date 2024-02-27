В Уфе открылся Центр генных дерматозов

Третий в стране Центр генных дерматозов открыли в Уфе. На базе 6-й поликлиники в Затоне организовали учреждение для обследования, лечения и реабилитации детей с редкими заболеваниями кожи. Помощь организовали и для их родителей. Также будут обучать медиков из отдалённых районов. На данный момент в Башкортостане более 40 тыс. маленьких пациентов, которые страдают от кожных болезней. Одна из самых тяжёлых – с лёгким названием «синдром бабочки».

Пятна по всему телу, похожие на родимые – на самом деле раны. Врач осматривает их под лупой дерматоскопа. Процедура для малышки привычная. У девочки дистрофический буллезный эпидермолиз. В народе – «синдром бабочки». Нежное название жестокой болезни. У Василисы хрупкая кожа, подобно порхающим крыльям, но сильный характер. В Башкортостане 14 таких «бабочек». Они бы и хотели летать – без прикосновений и без боли.

Заботы о таких пациентах в Башкортостане станет ещё больше. В республике более 40 тыс. детей с заболеваниями кожи. Для них в Уфе открыли Центр генных дерматозов. Третий в сети региональных в стране. Первые два открыты в Подмосковье и Пензе. В Башкортостане учреждение разместили на базе 6-й поликлиники в Затоне. В команде специалисты разных дисциплин: от узиста до психолога.

Период социальной реабилитации и адаптации, по словам специалистов, наряду с медицинской. Так, в центре открыт отдельный кабинет с психологической поддержкой и обучением. Причём курсы будут проводить отдельно для родителей и повышать квалификацию медиков.

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Отрывать от привычного ритма жизни без острой необходимости не станут даже внутри региона. Это возможно благодаря телемедицине. Мультидисциплинарная команда нового Центра генных дерматозов будет на связи с населёнными пунктами, отдалёнными от Уфы.

Сейчас нам нужно насыщать первичное звено для того, чтобы в центре могли получать всю необходимую помощь.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан
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