В Уфе прошла конференция национальных видов спорта

Сегодня в уфимском Конгресс-холле прошла всероссийская научно-практическая конференция национальных видов спорта. Это уже традиционное мероприятие, на котором обсуждаются перспективы разных дисциплин, предстоящие старты. Участие в нём принимают руководители спортивных школ, федераций и тренеры, а также сами спортсмены.

По видеосвязи выступили специалисты из Кыргызстана и Беларуси. В этом году конференция была посвящена празднованию 450-летия города Уфы.

Обсуждение этих актуальных вопросов, чтобы дать им новый импульс, этим национальным видам спорта в сегодняшних условиях, когда нас пытаются изолировать. Я думаю,это одна из важных задач сегодняшней конференции. Рустем Ахмадинуров, советник Главы Республики Башкортостан по спорту, председатель экспертного совета по спорту

Национальные виды спорта – это основа всего и в Год семьи, который объявлен в России. Я думаю, именно национальные виды спорта способствуют укреплению семьи, укреплению содружества, дружбы между народами. Лилия Макина, директор Башкирского института физической культуры