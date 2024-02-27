В Уфе прошла конференция национальных видов спорта

Сегодня в уфимском Конгресс-холле прошла всероссийская научно-практическая конференция национальных видов спорта. Это уже традиционное мероприятие, на котором обсуждаются перспективы разных дисциплин, предстоящие старты. Участие в нём принимают руководители спортивных школ, федераций и тренеры, а также сами спортсмены.
По видеосвязи выступили специалисты из Кыргызстана и Беларуси. В этом году конференция была посвящена празднованию 450-летия города Уфы.
Всем желающим предоставили возможность поближе познакомиться с наградами башкирских спортсменов. Также на выставке-презентации ведущие спортсмены демонстрировали навыки в стрельбе из традиционного лука и мас-рестлинге.